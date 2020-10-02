В российском городе предложили купить пятиэтажку за 35 миллионов рублей

В Омске предложили купить целый пятиэтажный коттедж за 35 миллионов рублей. Об этом пишет «Город55» со ссылкой на российский портал «МЛСН.ру».

Продавец пишет, что в доме еще никто не жил. Всего в здании пять уровней: над землей расположены три этажа, в цоколе — коммуникации. Отмечается, что постройка полностью благоустроена, а на систему отопления действует 50-летняя гарантия.

Коттедж находится на улице Патона. Его площадь составляет 378 квадратных метров, а площадь участка — 11 соток. Внутри особняка выполнен дизайнерский ремонт, большую часть мебели оставят новому хозяину. Столешница на кухне, как и все подоконники в доме, сделана из натурального камня, а лестница — из натурального дерева.

Ранее омичам предложили пожить рядом с губернатором региона Александром Бурковым. В том же доме, где чиновник снимает квартиру, на продажу выставили лот за 17 миллионов рублей.

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