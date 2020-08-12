Рядом с российским губернатором предложили пожить за 17 миллионов рублей

Жители Омска получили возможность пожить рядом с губернатором области Александром Бурковым. В том же доме, где чиновник снимает квартиру, теперь можно купить другую по соседству. Лот предлагают за 17 миллионов рублей. Объявление опубликовано на портале недвижимости «МЛСН.ру».

Трехкомнатная квартира расположена в элитном доме №6 по улице Красина. Ее площадь составляет 140 квадратных метров, в помещениях выполнен дизайнерский ремонт. Прилегающая территория с детскими площадками и зонами отдыха находится под круглосуточной охраной.

Издание NGS55.RU сообщает, что губернатор российского региона переехал сюда в январе 2018 года. Он посмотрел несколько квартир, в том числе двухуровневую, где до этого жил иностранный игрок хоккейного клуба «Авангард».

Ранее в омской «Долине нищих» (так местные жители иронично называют городской район с элитным жильем) решили продать особняк за 38 миллионов рублей. Судя по описанию, он выполнен «в едином стиле Versace».

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