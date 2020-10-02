Названы сроки создания алиментного фонда в России

Работа над созданием алиментного фонда может занять около года. Такие сроки назвала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам сенатора, алиментный фонд будет помогать более эффективно разыскивать должников. «Процессы по формированию бюджета на следующий год (...) уже находятся в разгаре, думаю, что в течение года мы должны уже отработать действующую модель», — сказала Святенко.

Ранее в интервью «Парламентской газете» Святенко признала, что от финансовой ответственности уходит значительное число должников, несмотря на принимаемые Федеральной службой судебных приставов меры. Вместе с тем она отметила, что, какая категория россиян будет получать поддержку из этого фонда, пока неясно.

Ранее парламентарии одобрили создание в России алиментного фонда. Государство, полагают они, в состоянии взять на себя ответственность за невыплаченные со стороны должника средства. «Проще говоря, создается некий фонд, откуда деньги выплачиваются здесь и сейчас в качестве алиментов родителям, у кого остались дети при разводе», — отмечал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.