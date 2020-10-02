Россия создаст новейшую систему для контроля за космическим пространством

Россия создаст новейшую военную систему контроля космического пространства. Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий 15-й армией Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

По его словам, целью данной системы станет постоянный контроль над околоземным пространством в максимальном диапазоне высот. Вышинский отмечает, что новейшие специализированные комплексы радиотехнического контроля и оптикоэлектронные комплексы позволят значительно увеличить боевые возможности российских ВКС.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия хочет подписать соглашение по безопасности в космосе. Москва отмечает, что ситуация с милитаризацицией космоса обострилась из-за активных действий Вашингтона. Дипломат добавил, что Россия взяла на себя обязательства по безопасности в космосе в одностороннем порядке еще в 2004 году.