Чересчур яркий макияж на 6-летнем ребенке модели вызвал споры в сети

Бывшая модель и телеведущая Кэти Прайс подверглась критике в соцсетях из-за фото шестилетней дочери с чересчур ярким макияжем. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах крупным планом запечатлено лицо Банни (Bunny). При этом на фото видно, что у ребенка подведены глаза, на веки нанесены блестящие тени, а также приклеены густые накладные ресницы. «Банни очень любит макияж, и это неудивительно, поскольку это нравится также мне и ее сестре», — подписала 42-летняя знаменитость пост, который набрал больше 15 тысяч лайков.

Описанные фото вызвали споры среди подписчиков Прайс. «Она слишком юная. Просто зачем? Она красивая девочка, зачем позволять ей считать, что со всем этим она выглядит лучше?», «Фейковые ресницы на шестилетнем ребенке...», «Она выкладывает этот кошмар только ради внимания! Ей больше нечем поделиться», «Она ребенок, позволь ей быть ребенком», «Это просто нелепо», — высказывались они.

В августе Кэти Прайс так же обругали в сети за обильный макияж на лице ее дочери. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена с банками от кока-колы в волосах — она использовала их в качестве бигуди. На ней также были кожаная куртка и яркий мейкап. Модель попозировала вместе с Банни, которая была одета и накрашена аналогичным образом.