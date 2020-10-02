Путин и Лукашенко созвонились

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Президенты обсудили вопросы двусторонней и мировой повестки, сказано в сообщении.

14 сентября в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Они прошли в формате один на один. Лукашенко сообщил, что речь шла об энергетике и переориентации грузопотока республики из портов Прибалтики в Петербург.

Путин на встрече с Лукашенко заявил, что Москва выдаст Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Кроме того, президенты договорились снять резерв силовиков, созданный Россией для помощи Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются восьмую неделю. Сам Лукашенко утверждал, что за происходящим стоит Запад.