Okko устроит «Каникулы» для детей и родителей

Мультимедийный сервис Okko запустит специальную подборку «Каникулы» для детей всех возрастов и их родителей. Уникальная коллекция поможет занять маленьких зрителей, подарив взрослым уверенность в том, что дети проводят время с пользой и удовольствием, — сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе сервиса, где подчеркнули, что на поиск и выбор видео больше не придется тратить силы — Okko каждый день будет предлагать новую идеальную подборку образовательного и развлекательного контента для детей.

В подборке «Каникулы» доступны образовательные передачи, полнометражные анимационные фильмы и кино, мультсериалы, а также видеоуроки с фитнес-упражнениями для детей. В коллекции «Каникулы» можно будет эксклюзивно до эфира на телевидении посмотреть новые серии анимации «Турбозавры», документальные фильмы о космосе и океанах, образовательные лекции от звезд «Каникулы со Сбером», мультсериалы «Губка Боб Квадратные Штаны», «Щенячий патруль», блокбастер «Человек-Паук: Возвращение домой», все фильмы о Гарри Поттере, захватывающие истории в проекте Okko и Сбера «Сказки на ночь» и «Просто о важном. Про Миру и Гошу» — мультсериал, созданный при поддержке группы психологов про отношения внутри семьи и многое другое.

Коллекцию «Каникулы» можно будет найти с 5 октября на главной странице Okko и в разделе «Детям». Подборка доступна в подписке «Оптимум» вместе с 50 тысячами фильмов, сериалов, мультфильмов и образовательных программ.

«Во время каникул и усиления противовирусных мер родителям непросто занять детей — работа и домашние дела отнимают много сил. Okko приходит на помощь — благодаря подборке "Каникулы" взрослые могут быть уверены, что дети отлично проводят время, играя, развлекаясь и открывая новое», — отметила генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Яна Бардинцева.