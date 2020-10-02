Названо число раненых в результате обстрела Степанакерта

Армянский единый информационный центр на своей странице в Facebook назвал число раненых в результате удара по столице Нагорного Карбаха Степанакерту.

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«В спасательной службе Арцаха в результате обстрела азербайджанскими ВС Степанакерта ранены 10 человек. Их жизням ничто не угрожает», — сказано в сообщении.

Здание спасательной службы частично разрушено, повреждены машины на стоянке.

2 октября Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские войска ударили по Степанакерту. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (Республика Арцах) пообещала соразмерно ответить Баку. Всю ответственность будет нести семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнули в НКР. Воинские соединения Вооруженных сил Армении приведены в состояние полной боевой готовности.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Спор за эту территорию идет уже 30 лет.