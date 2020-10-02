Создатели фестиваля «Территория» покинули дирекцию в полном составе

Создатели международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» покинули дирекцию в полном составе. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции «Территории» художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов объявил о решении арт-дирекции уйти. В учредительный орган фестиваля-школы современного искусства, помимо Миронова, входили Чулпан Хаматова и Кирилл Серебренников.

15-й фестиваль-школа современного искусства «Территория» состоится в Москве с 16 октября по 3 ноября и станет для текущей арт-дирекции заключительным. «Пятнадцать лет — это все-таки срок. У всех появились свои фонды, театры, институции», — отметил Миронов. Актер рассказал, что фестиваль требует очень много сил практически в течение всего года.

По мнению художественного руководителя Театра Наций, теперь это дело молодых. Новыми членами арт-дирекции фестиваля-школы «Территория» станут актриса Юлия Пересильд, хореограф Анна Абалихина, режиссеры Тимофей Кулябин и Дмитрий Волкострелов, куратор Алексей Новоселов и музыкальный театральный критик Дмитрий Ренанский.

Фестиваль-школа современного искусства «Территория» основана в 2006 году. Создателями культурной институции являлись ведущие деятели российской театральной и арт-сцены — Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Теодор Курентзис, Кирилл Серебренников, Андрей Ураев и Василий Церетели.