Хаматова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»

Актриса Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника» в беседе с РБК.

Она отметила, что не видит в театре чудовищной ситуации, о которой заявил актер. По ее словам, художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков еще не успел «себя показать», так как театр был временно закрыт из-за пандемии коронавируса. «Я считаю, что Виктор Рыжаков не гонится за модой в пустом смысле этого слова. Он имеет в виду "востребованный театр"», — заявила актриса.

По словам Хаматовой, у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, и уход из «Современника» — это выбор Гармаша. Она также добавила, что любая труппа рада иметь такого артиста. «Радости большой нет, но и горя большого нет», — отметила актриса.

Ранее стало известно, что Сергей Гармаш со скандалом ушел из «Современника». Он объявил об этом посредством сообщения в общий чат сотрудников театра, где назвал сложившуюся в нем ситуацию чудовищной. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — написал Гармаш. Актер добавил, что на данный момент ситуация внутри труппы чудовищная. По словам артиста, в труппе очевидный раскол, личную ответственность за который несет художественный руководитель театра.

Виктор Рыжаков вступил в должность худрука «Современника» 4 января, спустя несколько дней после того, как умерла Галина Волчек. Она была одной из основательниц театра «Современник», с 1972 года занимала должность главного режиссера театра, а с 1977-го — его художественного руководителя.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



