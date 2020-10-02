«Яндекс» решил перекроить рынок такси в России и потеснить таксопарки. Компания в сентябре 2020 года запустила программу кредитования водителей на покупку автомобилей. Об этом пишут «Ведомости».

В настоящее время «Яндекс.Такси» работает либо с самозанятыми водителями напрямую, либо через таксопарки. Последние зачастую выступают только владельцами автомобиля и посредниками между агрегатором и водителем. Такие компании не нанимают водителей в штат из-за необходимости платить налоги, отпускные и администрировать работу. При этом комиссия таксопарков с поездки сравнима с комиссией агрегатора. В первом квартале 2020 года в Москве и Подмосковье до 21 процента платы за проезд на самых дорогих тарифах доставалось платформе и таксопарку. Из них «Яндекс» получал менее 10 процентов стоимости заказа.

Материалы по теме Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды На обочине Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах

Водители арендуют у таксопарков машины, когда не могут приобрести их самостоятельно. При обращении в банк большинство получает отказ, поскольку с точки зрения кредитного учреждения доход самозанятого нестабилен и никто не может выступить гарантом выплаты займа, пояснил председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. Теперь же «Яндекс» запустил программу кредитования, в рамках которой заем выдается не с баланса компании, а традиционно через банк.

Как пояснил источник издания, «Яндекс» заинтересован в наращивании доли водителей, работающих с сервисом напрямую, поскольку такая схема более прозрачна для расчетов. Кроме того, некоторые таксопарки задерживают или не выплачивают водителям зарплаты, а репутационные потери несет агрегатор.

В то же время, по словам председателя комитета Московской ТПП по таксомоторным перевозкам Богдана Коношенко, таксопарки полностью не исчезнут с рынка. Брать машину в кредит выгодно только в перспективе 6-8 месяцев. В долгосрочном периоде в случае поломки машины ее владельцу придется искать деньги на ремонт, выплату кредита и аренду автомобиля для работы.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



