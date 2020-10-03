Незнакомец напал на звезду «Охотников за привидениями»

Звезда фильмов «Охотники за привидениями» и «Дорогая, я уменьшил детей» Рик Моранис стал жертвой нападения в Нью-Йорке. Об этом сообщает CBS.

Инцидент произошел утром в четверг, 1 октября. Неизвестный, одетый в толстовку «Я люблю Нью-Йорк», подошел к 67-летнему актеру, ударил его по голове и повалил на землю. После этого он скрылся. Моранис обратился в больницу с жалобами на боль в голове, спине и задней части бедра, а затем — в полицию.

Сейчас актер находится дома и поправляется от полученных травм. Полиция продолжает поиски подозреваемого в совершении нападения.

Ник Моранис родился в Канаде. Наибольшую известность ему принесли работы в дилогии «Охотники за привидениями» и трилогии «Дорогая я уменьшил детей». В 1997 году он оставил кинематограф, чтобы посвятить себя воспитанию детей. Однако недавно актер появился в совместном рекламной ролике с Райаном Рейнольдсоном.

В начале июня американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в таких кинокартинах как «1408», «Интуиция» и «2012», рассказал, что подвергся нападению сотрудников полиции в Чикаго.