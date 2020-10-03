Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил «самый эффективный способ борьбы с коронавирусом». Он заявил в беседе с НСН, что это прививка.

Также депутат призвал соблюдать социальное дистанцирование и другие меры предосторожности.

«Прививка — это безопасно, а вот переболеть — нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже. Что касается карантинных мер, то главное — это сокращение физических контактов. Не здоровайтесь за руку, не целуйтесь при встрече. Сейчас некоторые «умники» вместо рукопожатия стукаются кулаками или локтями — это глупость. Это точно такой же физический контакт, требующий сближения. Об этом надо забыть», — сказал политик.

По его словам, сейчас люди стараются переезжать за город, где более уединенно.

«Это абсолютно правильно. Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее. Главное оружие против вируса после прививки – это социальное дистанцирование. Конечно, строгий карантин у людей вызывает негатив. Особенно молодежь против, и это действительно проблема для них. Но если не хотите этого, то соблюдайте другие меры предосторожности», — отметил Жириновский.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил шансы заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа на выздоровление. По его словам, такие люди, как американский лидер, являются очень трудными пациентами, поэтому ему необходимо умерить свою активность на какое-то время и внимательно следовать рекомендациям медикам.