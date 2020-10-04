«Лестер» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ

«Лестер» на своем поле проиграл «Вест Хэму» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 4 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Майкл Антонио, Пабло Форнальс и Джаред Боуэн.

Для «Лестера» поражение стало первым в сезоне, команда имеет в активе девять очков и занимает второе место в чемпионате. «Вест Хэм» набрал шесть очков и располагается на седьмой позиции.

В следующем туре «Лестер» 17 октября на своем поле примет «Астон Виллу». «Вест Хэм» днем позже на выезде сыграет с «Тоттенхэмом».