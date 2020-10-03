«Эвертон» одержал четвертую победу подряд и вышел на первое место в АПЛ

«Эвертон» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 октября, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Доминик Калверт-Льюин и Йери Мина, дубль на свой счет записал Хамес Родригес. У гостей забитые мячи на счету Нила Мопе и Ива Биссума.

Победа стала для «Эвертона» четвертой подряд, команда набрала 12 очков и вышла на первое место в АПЛ. «Брайтон» набрал 3 очка и находится на 14-й позиции.

В следующем туре «Эвертон» 17 октября встретится в мерсисайдском дерби с «Ливерпулем». «Брайтон» днем позже на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».