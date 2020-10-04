Протестующие в Минске сломали водомет на ходу и попали на видео

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В Минске протестующие атаковали водомет и сломали его, попав на видео, опубликованное в воскресенье, 4 октября, в Telegram-канале Readovka.

Уточняется, что для разгона участников протестов у Дворца спорта силовики используют водометы. При этом в воду добавили окрашивающий пигмент. На кадрах видно, как протестующие на ходу разобрали устройство и вытащили баллон с краской. Далее они закидали технику разными вещами.

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Как отмечает Readovka, после произошедшего водомет работал неисправно.

Ранее 4 октября возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске заметили бронетехнику и автомобили с колючей проволокой. По данным корреспондента «Интерфакса», площадь Государственного флага рядом с Дворцом Независимости оцепили двойным кольцом милиционеры и военные.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Протестующие обвиняют власти в фальсификации результатов и многочисленных нарушениях демократической процедуры, а также в жестоком обращении и нарушении прав протестующих при задержании. Лукашенко неоднократно заявлял, что видит в протестах западное влияние.