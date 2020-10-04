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Против протестующих в Минске применили водометы

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В Минске милиция начала применять водометы против протестующих. Об этом рассказали очевидцы происходящего, передает ТАСС.

По данным агентства, водометы для разгона использовали силовики в районе Дворца спорта на проспекте Победителей. Издание Tut.by опубликовало кадры, на которых видно, что струю воды сначала направили на остановку транспорта, после чего в толпу — люди начали отбегать. В своем Telegram-канале журналисты отметили, что после этого начались массовые задержания в начале проспекта.

Ранее 4 октября возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске заметили бронетехнику и автомобили с колючей проволокой. По данным корреспондента «Интерфакса», площадь Государственного флага рядом с Дворцом Независимости оцепили двойным кольцом милиционеры и военные.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Протестующие обвиняют власти в фальсификации результата и многочисленных нарушениях демократической процедуры, а также в жестоком обращении и нарушении прав протестующих при задержании. Лукашенко неоднократно заявлял, что видит в протестах западное влияние.

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