У резиденции Лукашенко в Минске заметили бронетехнику

Александр Лукашенко у своей резиденции 30 августа 2020 года

В центре Минска, возле городской резиденции Александра Лукашенко, заметили бронетехнику. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает «Интерфакс».

Площадь Государственного флага рядом с Дворцом независимости в начале очередного дня протестов оцепили двойным кольцом милиционеры и военные. По данным агентства, помимо военной техники на месте присутствуют автомобили с колючей проволокой.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Протестующие обвиняют власти в фальсификации результата и многочисленных нарушениях демократической процедуры, а также в жестоком обращении и нарушенях человеческих прав при задержаниях протестующих. Лукашенко неоднократно заявлял, что видит в протестах западное влияние.