Уничтожение колонны азербайджанской армии показали на видео

В сети появилось видео уничтожения армейской колонны в Нагорном Карабахе. Кадры разместил Единый информационный центр Армении на своей странице в Facebook.
На ролике видно, как грузовик в сопровождении легковых автомобилей едет по горной дороге, и в него влетает реактивный снаряд, после чего следует взрыв. Момент уничтожения показывается с разных ракурсов.
В описании к видео утверждается, что была взорвана машина, перевозившая азербайджанских солдат.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.