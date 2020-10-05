Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса

3 октября в 18 часов по московскому времени в ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 достиг географической точки Северного полюса. На пути к ней максимальная толщина льда достигала трех метров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе «Росатома».

«В ледовых условиях судно подтвердило заложенные проектом характеристики, — рассказал капитан сдаточной команды головного универсального атомного ледокола Олег Щапин. — Ядерная энергетическая установка отработала без нареканий».

В настоящее время экипаж головного универсального атомного ледокола «Арктика» продолжает тестировать судно в условиях ледовой обстановки. Отрабатываются действия всех систем атомохода в различных режимах.

22 сентября от достроечной набережной компании «Балтийский завод» Санкт-Петербурга головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вышел в направлении порта приписки Мурманск.