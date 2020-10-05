В компании опального олигарха рабочие закидали новое начальство касками

Рабочие «Владивостокского морского торгового порта» (ВМТП, входит в группу Fesco) восстали против нового начальства и закидали его касками. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Поводом для протестов во Владивостоке стала отставка главы ВМТП Заирбека Юсупова и опасения, что с его уходом ухудшатся условия работы. Профсоюзная организация позвала посетить порт нового главу Романа Кухарука, а также нового президента Fesco Аркадия Коростелева. «По приезде им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать», — сообщили в компании.

Треть компании Fesco (32,5 процента акций) принадлежит опальному олигарху Зиявудину Магомедову, который с 2018 года находится под арестом. Юсупов был человеком Магомедова, пишет Baza. В конце сентября предприниматель написал письмо из СИЗО, в котором заявил о попытке рейдерского захвата компании членами совета директоров.

По его словам, в начале сентября председатель совета Лейла Маммедзаде собрала экстренное заседание, на котором было решено досрочно прекратить полномочия президента группы Максима Сахарова, вместо него был назначен Аркадий Коростелев. По заявлению Магомедова, решение провели без конкурса и обсуждения, которые предусмотрены корпоративными процедурами. Опальный олигарх также обратил внимание, что смена президента произошла в преддверии годового собрания акционеров.