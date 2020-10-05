Леопард растерзал отставшего от друзей мальчика

Леопард растерзал десятилетнего мальчика в лесу Брахмапури в индийском штате Махараштра. Об этом сообщает издание International Business Times.

Утром в четверг, 1 октября, десятилетний Наитик Сантош Кутхе (Naitik Santosh Kuthe) из деревни Чичгаон пошел с друзьями на утреннюю прогулку. Мальчик отстал от группы, и на него напал леопард. Хищник утащил ребенка в лес.

Друзья Кутхе испугались, когда увидели, что на него напал леопард. Они сообщили о произошедшем взрослым. Местные жители организовали поиски пропавшего. Позже они нашли в лесу его растерзанное тело.

Сотрудники лесного департамента предупредили местных жителей об опасности и призвали избегать места, где был замечен леопард. Они установили фотоловушки, чтобы идентифицировать и выследить хищника.

Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок погиб в результате нападения леопарда в деревне Манзгам, округ Кулгам, на территории бывшего индийского штата Джамму и Кашмир. Мальчик скончался в больнице от полученных травм.