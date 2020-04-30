Леопард залез в жилой дом и ранил семь человек

Леопард пробрался в жилой дом в индийском городе Хандвара, территория Джамму и Кашмир. Об этом сообщает издание Kashmir Life.
В среду, 29 апреля, зверь залез в жилище и напал на его обитателей. Он успел ранить семь человек, в том числе двух женщин.
Жильцов, столкнувшихся с хищником, спасли соседи, которые собрались возле их дома. Они вызвали представителей департамента защиты дикой природы, которые обездвижили животное транквилизатором.
Пострадавших доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера голодный леопард разгрыз окровавленную антилопу-импалу на глазах у очевидцев. Он едва не уронил свою жертву, но вовремя ухватился за нее клыками и затащил обратно на ветку.
Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!