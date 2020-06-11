Леопард растерзал пятилетнего ребенка и пытался утащить его в лес

Пятилетний ребенок погиб в результате нападения леопарда в деревне Манзгам, округе Кулгам, на территории бывшего индийского штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает издание Kashmir Patriot.

Леопард напал на пятилетнего мальчика по имени Умар Фарук Баба (Umar Farooq Baba). Он тяжело ранил ребенка и попытался утащить его в лес, но очевидцы произошедшего отпугнули хищника.

Они отнесли пострадавшего в поликлинику, откуда Фарук Баба был госпитализирован. Мальчик скончался в больнице от полученных травм.

После смерти ребенка местные жители устроили протест против департамента охраны дикой природы. Они обвинили чиновников в халатности. «Мы многократно уведомляли департамент о появлении леопардов в этой местности, но никто не принимал это всерьез, и сегодня мы увидели результат», — сказал житель Манзгама Джахангир Ахмед (Jahangir Ahmed). Он отметил, что инцидент породил панику среди жителей деревни.

Ранее сообщалось, что леопард пробрался в жилой дом в индийском городе Хандвара, территория Джамму и Кашмир. Он ранил семь человек, в том числе двух женщин.

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