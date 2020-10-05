Бывшая супруга Павла Прилучного высказалась об изменах Тарзана

Бывшая супруга актера Павла Прилучного, латвийская и российская актриса театра и кино Агата Муцениеце высказалась об изменах Тарзана, мужа певицы Наташи Королевой. Модель опубликовала в своем Instragram-аккаунте несколько Instagram Stories о ситуации с изменой Королевой.

Муцениеце назвала скандально известного стриптизера «человеком низких моральных принципов». «Он переживает за жену... А когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал?» — возмутилась актриса.

Бывшая жена актера Павла Прилучного отметила, что спасти женщин (оказавшихся в схожей с Королевой ситуации — прим. «Ленты.ру») могут и врачи. «Если он мудак, то не надо его защищать», — заявила Муцениеце.

В июне 2020 года Агата Муцениеце развелась с актером Павлом Прилучным. Актриса рассказывала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции.