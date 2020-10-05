Более 400 НКО социальной сферы подали заявки на получение грантов

Завершился прием заявок на конкурс грантов для НКО социальной сферы «Москва — добрый город», который проходит при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения. Всего для участия в конкурсе было принято 442 заявки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы понимаем важность сотрудничества и взаимодействия с некоммерческими организациями, которые оказывают социальную поддержку жителям столицы. Город прикладывает все усилия, чтобы своевременно оказать всю необходимую поддержку всем добрым и нужным инициативам. Именно поэтому мы приняли решение проводить конкурс грантов для НКО и в этом году. Кроме того, мы увеличили грантовый фонд до 496 миллионов рублей. Мы рады, что НКО принимают активное участие в нашем конкурсе. В этом году мы получили от них 442 заявки», — добавила вице-мэр.

Конкурс проводится в столице во второй раз. Его целевая аудитория — НКО, оказывающие услуги в социальной сфере. До 10 сентября будет проводиться оценка полученных заявок. Организаторы конкурса проверят их на правильность заполнения и сообщат, кто прошел в следующий тур. С 10 сентября по 8 ноября пройдет экспертная оценка, а с 9 по 13 ноября состоится заседание конкурсной комиссии, по итогам которого назовут имена победителей. Списки НКО, получивших поддержку, будут опубликованы до 23 ноября на официальном сайте проекта.

В 2019 году социальный комплекс Москвы провел первый конкурс грантов «Москва — добрый город» для НКО и волонтерских организаций с бюджетом 400 миллионов рублей. 149 организаций получили финансовую поддержку в объеме от 0,5 миллиона до 20 миллионов рублей для оказания услуг 10 тысячам благополучателей.

