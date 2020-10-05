В России создали уникальное противовирусное средство. Российские ученые из Уральского федерального университета опубликовали в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry соответствующую статью.

По словам специалистов, они смогли разработать гибридные соединения, одновременно обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами. Ученые рассказали, что вещество, у которого в мире нет прямых аналогов, поможет создать уникальный препарат для лечения вирусов. Исследователи подчеркнули, что в перспективе можно будет существенно облегчить терапию вирусных заболеваний и предотвратить возникновение их осложнений.

Ранее ученые из Института Фрэнсиса Крика обнаружили опасную мутацию коронавируса, которая позволяет ему легче проникать в человеческий организм. Британские эксперты выяснили, что шипы вируса могут трансформироваться в десять различных форм, что позволяет ему защититься от распознавания антителами. Исследователи рассказали, что в лабораторных условиях шипы коронавируса могли изменяться всего за минуту, хотя в реальности они и делают это значительно медленнее.