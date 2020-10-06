Малому бизнесу Арктики дадут преимущество в госзакупках

Малые предприниматели Крайнего Севера получат преимущество при участии в госзакупках на поставки товаров и оказание услуг на северных территориях. Соответствующие проект поправок внесен на рассмотрение в Госдуму Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В документе сказано, что работающие в Арктике бизнесмены смогут получить до 15 процентов больше денег, если в ходе торгов они предложат наименьшую цену и победят. Общая стоимость контракта не должна превышать максимальную цену, предусмотренную закупочной документацией, чтобы это не привело к росту расходов регионов. Подразумевается, что таким образом представители Крайнего Севера смогут заведомо предлагать меньшую цену, чтобы получить госконтракт.

В ведомстве пояснили, что в арктических субъектах существуют так называемые северные надбавки, выплаты по которым в полном объеме облагаются страховыми взносами. Принятие законопроекта будет способствовать повышению конкурентоспособности и повышению темпов социально-экономического роста северных территорий.

Изменения предлагается внести в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Инициатива разработана в рамках реализации национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

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