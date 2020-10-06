На белорусском ТВ показали «набор мирного митингующего»

На государственном белорусском телеканале «Беларусь 1» выпустили сюжет о 19-летнем протестующем, который отправился на несанкционированный митинг за 55 белорусских рублей (около 1640 российских рублей). Эти деньги ему пообещали заплатить некие пользователи Telegram. Сюжет доступен на YouTube-канале «УВД Могилевского облисполкома».

В начале ролика описан «набор юного демонстранта», который включает в себя несколько ножей, металлическую дубинку и балаклаву. По словам авторов ролика, с таким арсеналом житель Могилева собрался на «мирную» акцию протеста.

В описании к видео говорится, что суд Ленинского района Могилева подверг юношу аресту. «В результате он был отчислен с выпускного курса Могилевского государственного политехнического колледжа. А следующим этапом для него стала армия», — добавили создатели ролика.

Многие пользователи сети выразили недоверие сюжету — они обратили внимание на его неправдоподобность. Критике подверглись некоторые детали ролика, включая аккуратно разложенное на столе оружие митингующего и «заработок» крупными купюрами.

«Зачем ему два ножа?» — удивился один из зрителей. «Просто мало кто знает, что наборы Counter Strike рисовали именно с мирно митингующих белорусов», — пошутил другой.