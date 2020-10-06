Литва отозвала посла из Белоруссии

Литва отозвала своего посла из Минска Андрюса Пулокаса для консультаций. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

В ведомстве отметили, что важной целью для Литвы является «максимальное сохранение дипломатических контактов». Такое послание было направлено Минску. «Временное приглашение послов для консультаций послужит сокращению напряжения», —сказал глава МИД Линас Линкявичюс.

Ранее стало известно, что часть послов стран Европейского союза в Белоруссии отзываются на консультации. До этого Минск обвинил Варшаву и Вильнюс в «откровенно недружественными телодвижениях» в отношении Белоруссии. В МИД республики заявили, что Польша и Литва неприкрыто вмешиваются во внутренние дела, проигнорировав базовые суверенные права страны.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против белорусских властей — объявили персонами нон грата президента Александра Лукашенко и еще 29 чиновников, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и насилию в отношении мирных протестующих.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.