Названа предварительная причина пожара в санатории Минобороны в Крыму

Пожар в санатории министерства обороны «Ялта» в Крыму мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сообщение о пожаре по адресу Севастопольская, 12, поступило в спасательные службы в 06:15 мск (совпадает в местным). Возгорание обшивки произошло между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Ему присвоен второй номер сложности.

В ликвидации возгорания принимают участие 43 сотрудника МЧС и 13 единиц техники.

В настоящее время постояльцы отеля и персонал эвакуированы. В общей сложности из здания вывели около 300 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. Пожар в санатории попал на видео.