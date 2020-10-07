Боец UFC взялся за обучение американских полицейских

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джимми Ривера взялся за обучение офицеров полиции. Об этом сообщает MMA Junkie.

Ривера, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), тренирует полицейских в Нью-Джерси. Один из офицеров Майкл Фолиньо убежден, что новые знания помогут избежать эксцессов во время задержаний. «Из-за отсутствия навыков ситуация может выйти из-под контроля», — подчеркивает он. «Цель программы — научиться контролировать задержанных, не нанося им ущерба», — заметил полицейский.

Проблема полицейского насилия в США находится в центре обсуждения после ряда резонансных инцидентов. Прежде всего — гибели Джорджа Флойда, который стал жертвой грубого задержания и скончался в больнице. Смерть американца спровоцировала массовые выступления по всей стране.

На счету 31-летнего Риверы 23 победы и четыре поражения. В UFC он провел десять поединков, одержав семь побед и трижды уступив.