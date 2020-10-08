Автомат Калашникова испытали водой, холодом и пылью

Автомат Калашникова протестировали в экстремальных погодных условиях. Запись тестов была опубликована на YouTube-канале блога Gilza.

Автору оружейного блога удалось пострелять из АК-74М после испытаний в сложных климатических условиях. Тропический дождь, сильный мороз и повышенное загрязнение пылью смоделировали с помощью специального оборудования ЦНИИточмаш, который входит в структуру госкорпорации «Ростех». По словам блогера Gilza, специалисты института таким образом проверяют качество оружия.

В первую очередь автомат был помещен в особую камеру, в которой имитируются условия тропического ливня. Затем в условиях повышенной влаги совершаются несколько выстрелов. После прохождения испытания водой оружие поместили в холодную камеру, в которой температура понижается до минус 50 градусов по Цельсию. Затем из автомата также произвели несколько выстрелов.

В заключительном тесте с помощью специального оборудования в АК-74М подавалась пыль, затем его помещали во влагу — соответственно, автомат оказался забитым грязью. «Это одно из самых жестких испытаний», — подчеркнул блогер. Затем автор совершил серию одиночных выстрелов и выстрелов очередью, тем самым подтвердив работоспособность автомата Калашникова.

Тестируемый АК-74М без патронов весит 3,63 килограмма, прицельная дальность стрельбы составляет 1000 метров, начальная скорость пули — 900 метров в секунду. Емкость магазина стрелкового оружия составляет 30 патронов.