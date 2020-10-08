Российская «Ангара» не вывела нужную массу на орбиту

В ходе первого пуска российской тяжелой ракеты «Ангара-А5», состоявшегося 23 декабря 2014 года, на околоземную орбиту не была выведена нужная масса, рассказал ТАСС генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, «это испытание не подтвердило заложенные требования заказчика». «Выводимая масса оказалась ниже, чем нужно», — отметил менеджер.

Рогозин напомнил, что «в итоге потребовалась полная переработка конструкторской документации». «Второй запуск носителя запланирован на ноябрь с Плесецка. Пока идет подготовка к старту», — пообещал глава госкорпорации.

В октябре источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что второй в истории пуск российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на 24 ноября.

В июле бывший гендиректор и экс-конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров объяснил дороговизну «Ангары-А5». «Заработная плата, электроэнергия, газ, тепло, накладные расходы, транспортные услуги нужно куда-то вписать. И когда трехкратный цикл изготовления вешают на одно изделие, естественно, его цена растет в три раза», — сказал бывший руководитель.

В финансовом отчете Центра Хруничева за 2019 год сообщалось, что стоимость производства «Ангары-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить.

Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в июле и декабре 2014 года). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.