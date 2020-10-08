В Москве во время пандемии вырос спрос на кремацию — количество таких услуг увеличилось на 38 процентов. Об этом рассказал глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов, передает РБК.

Так, при стандартном соотношении происходит 54 процента кремаций к 46-47 процентам захоронений в землю, однако после пандемии оно составляет 70-72 процента кремаций и 28-30 процентов захоронений.

Екимов добавил, что «Ритуал» предлагал близким умерших от коронавируса кремацию в соответствии с документами Роспотребнадзора, но не настаивал, так как это были рекомендации. Он отметил, что оператору удалось исключить внешние и производственные очереди, потому что работоспособность крематориев интенсивно поддерживалась. Как пишет РБК, выпущенные в марте временные рекомендации ведомства предполагали как захоронение, так и кремацию.

Глава «Ритуала» сказал, что не располагает статистикой смертности за 2020 год, но указал, что число умерших колеблется в пределах двух процентов. По его данным, в среднем в Москве умирает порядка 120 тысяч человек в год, и только 100 тысяч из них хоронят на столичных кладбищах — остальных транспортируют в другие регионы.

9 апреля в Москве и Подмосковье из-за пандемии коронавируса ввели временное ограничение на посещение кладбищ. С 29 мая ограничения сняли в Подмосковье, с 9 июня — в столице.