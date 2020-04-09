Москвичам предложили посещать кладбища дистанционно

Москвичи смогут посещать кладбища и контролировать уборку мест захоронения дистанционно. Такую услугу предложили в ГБУ «Ритуал», сообщает ТАСС.

«Данные услуги включают поиск места захоронения и фотоотчет», — рассказали в пресс-службе организации. Также указывается, что в условиях введенного в Москве режима повышенной готовности сотрудники учреждения продолжают работы по благоустройству кладбищ в штатном режиме.

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На время действия такого режима в российской столице кладбища будут открыты только для захоронений умерших. При этом заявители должны предоставлять копии медицинских свидетельств о смерти при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг.

Ранее власти Москвы закрыли для посещения кладбища из-за коронавируса. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик и власти не могут подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ. Указ мэра столицы будет действовать до окончания режима повышенной готовности.

По состоянию на 9 апреля в России зарегистрировали больше 10 тысяч заразившихся коронавирусом, в Москве около 6,7 тысячи зараженных.

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