Москвичам предложили посещать кладбища дистанционно

Москвичи смогут посещать кладбища и контролировать уборку мест захоронения дистанционно. Такую услугу предложили в ГБУ «Ритуал», сообщает ТАСС.
«Данные услуги включают поиск места захоронения и фотоотчет», — рассказали в пресс-службе организации. Также указывается, что в условиях введенного в Москве режима повышенной готовности сотрудники учреждения продолжают работы по благоустройству кладбищ в штатном режиме.
На время действия такого режима в российской столице кладбища будут открыты только для захоронений умерших. При этом заявители должны предоставлять копии медицинских свидетельств о смерти при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг.
Ранее власти Москвы закрыли для посещения кладбища из-за коронавируса. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик и власти не могут подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ. Указ мэра столицы будет действовать до окончания режима повышенной готовности.
По состоянию на 9 апреля в России зарегистрировали больше 10 тысяч заразившихся коронавирусом, в Москве около 6,7 тысячи зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения