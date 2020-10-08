Мужчина без усилий сбросил 16 килограммов за три месяца и раскрыл свой секрет

Индиец Прем Мишра, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, раскрыл секрет, как ему удалось без усилий сбросить 16 килограммов за три месяца. Его история опубликована на сайте Gulf News.

37-летний бизнесмен Мишра признался, что лишний вес мешал ему вести активный образ жизни и играть со своим двухлетним сыном. Кроме того, он пересмотрел свои старые фотографии, на которых выглядел в разы стройнее. В июле индиец окончательно решил похудеть, изменив рацион питания. Несколько дней он искал подходящую диету в интернете.

Поскольку Мишре было сложно контролировать аппетит, он захотел попробовать интервальное голодание. Перед этим он проконсультировался в диетологом. «Я спросил ее (врача — прим. Ленты.ру) о 36-часовом голодании. Она сказала: "Ты можешь придерживаться такой диеты, но она не должна длиться долго; максимум два-три месяца"», — отметил он.

Мишра пояснил, как держит пост: «К примеру, сегодня я поужинаю в восемь вечера. Сутки голодаю, а на следующий день после этого завтракаю. 36 часов голода. В этот промежуток я позволяю себе кофе и чай без сахара и молока». В обычные дни он старался потреблять не больше 1400 калорий в сутки.

В первые недели интервального голодания Мишра страдал от перепадов настроения, головной боли и раздражения. Однако со временем он заметил позитивные изменения: он стал более активным и энергичным. «Я мог носиться возле сына и играть с ним», — вспоминает он. Помимо этого, индиец начал больше ходить и заниматься йогой, что также помогало похудеть.

В результате он сбросил 16 килограммов за 100 дней. По его словам, ему осталось избавиться еще от 5 килограммов, чтобы достичь комфортного веса. «Моя цель — похудеть до 78-79 килограммов и удержать этот вес», — уточнил он.

Ранее сообщалось о жительнице американского города Луисвилл, штат Кентукки, которая за время карантина сумела без усилий похудеть на девять килограммов. Она чередовала дни с обычным питанием и постные дни, во время которых воздерживалась от пищи или ела в несколько раз меньше обычного.

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