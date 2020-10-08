Германия признала потребность в России для решения проблем

Германия признает потребность в диалоге с Россией, чтобы урегулировать конфликты в Сирии, Ливии и на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Европа должна говорить «четким языком» с Россией об инциденте с Алексеем Навальным, который провел несколько недель в коме. «Но также мы должны понимать, что нуждаемся в России. Россия — наш сосед», — сказал Маас.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция готовят пакет санкций, согласно которому за инцидент с Навальным могут быть наказаны некие сотрудники ГРУ. На данный момент известно, что Берлин и Париж направят в конце недели свои предложения европейским партнерам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.

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