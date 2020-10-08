Российскому бизнесу предрекли новые масштабные потери

Российскому бизнесу на юге страны предрекли новые масштабные потери из-за второй волны коронавируса. Если власти решат ввести карантин до конца 2020 года, отрицательный эффект от этого для предпринимателей превзойдет последствия первой волны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Точка».

В случае повторного ухода на карантин до декабря 2020-го выручка предприятий на юге России сократится на треть. По оценке аналитиков банка, вслед за выручкой упадет количество регистраций новых бизнесов, возрастет число ликвидаций и слияний. «Микробизнес на юге России, скорее, выживет, но с большими потерями, за которыми последует долгий период восстановления», — считают эксперты. По их оценке, будущее будет зависеть от мер государственной поддержки и строгости карантина.

Сильнее всего в случае введения новых ограничительных мер пострадает туризм, так как пик по выручке в этой индустрии приходится на конец года. Если перемещения внутри России будут ограничены, путешественники начнут отменять ранние бронирования. Результатом станет сильный провал в туристической сфере.

Ранее сообщалось, что в Кремле не видят необходимости в новых мерах поддержки отечественного бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Там пояснили, что предоставленная ранее помощь властей была обусловлена фактической остановкой экономики. В настоящее время она функционирует, все отрасли работают.

При этом уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов просил правительство продлить действие антикризисных мер. Он указывал, что 67 процентов российских компаний столкнулись с падением спроса на товары и услуги. Омбудсмен предупредил, что это может привести к всплеску банкротств и дальнейшему снижению экономической активности.