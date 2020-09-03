Меры поддержки российского бизнеса попросили продлить

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов попросил правительство России продлить действие антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее письмо, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.

По данным Титова, 67 процентов российских компаний столкнулись с падением спроса на товары и услуги, что может привести к всплеску банкротств и дальнейшему снижению экономической активности. Бизнес-омбудсмен предлагает продлить до конца 2021 года введенные отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, срок уплаты которых наступил и наступит в этом году. Кроме того, Титов просит дать отсрочки предприятиям, не вошедшим в этот перечень, при условии, что их выручка упала на 30 процентов за II и III кварталы 2020 года по сравнению с IV кварталом 2019-го и I квартал 2020-го года.

Кроме того, Титов предлагает продлить еще на полгода действующий до октября мораторий на банкротства для малого и среднего бизнеса или предусмотреть упрощенную процедуру банкротства для пострадавших из-за пандемии предприятий. Чтобы решить проблему, Титов предлагает создать так называемый «банк плохих долгов». Это позволило бы бенефициарам несостоятельных компаний не ухудшать кредитные истории в связи с банкротством, а списывать долги, возникшие в результате форс-мажоров из-за пандемии.

Опрос экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей показал, что более четверти из них воспринимают ситуацию в своем бизнесе как кризис или катастрофу. Меры поддержки, предложенные государством, смогли только отложить проблемы на более поздний срок, считают представители бизнеса.

Ранее бывший министр экономического развития Максим Орешкин, занимающий сейчас должность помощника президента России Владимира Путина, выступил против новых мер поддержки бизнеса на фоне экономического кризиса. По его мнению, восстановление должно происходить само по себе: сначала должна вырасти занятость, затем спрос, а там шаг за шагом за год экономика достигнет докризисных уровней. Поэтому, считает Орешкин, следует создавать условия для развития бизнеса, а поддерживать его необходимо в значительно меньшей степени.