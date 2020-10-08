Силовые структуры
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Рязанью снова выросло
Врач указал на несоответствие внешнего вида Навального диагнозу немецких коллег
В московском бассейне утонул 26-летний российский актер 
Рудковская ответила на шутку Урганта о коляске за полмиллиона рублей
Россияне массово заинтересовались VIP-отдыхом по одному направлению
Роспотребнадзор проверил камчатскую рыбу после загрязнения
Американская теннисистка заставила бойфренда пересесть во время матча
В Госдуме предложили запретить концерты в барах и кафе до конца года
В США перечислили имеющиеся в мире истребители пятого поколения
Новости партнеров

Татуировки вора в законе Куси привели его на зону

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Московского городского суда
Разведчики, изменившие историю
Спецпроект «Ленты.ру» о российских разведчиках, оказавшихся в центре самых важных мировых событий

Вора в законе Шалву Озманова, известного в криминальных кругах как Куся, смогли привлечь к ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии благодаря татуировкам. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает «Коммерсантъ».

Для анализа изображения на теле вора в законе, задержанного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, была проведена судебная культурологическая экспертиза. Она подтвердила, что пистолеты на груди, восьмиконечные звезды на коленях и ключицах, а также кресты и пауки свидетельствуют о принадлежности Куси к воровской среде.

Опрошенные следователями оперативники МВД и ФСБ России, занимающиеся разработкой криминальных лидеров, также подтвердили, что такие наколки имеет право делать лишь коронованный вор — остальных на зоне за это могут убить или заставить срезать изображения вместе с кожей. Вторая улика против Куси, которая привела его на зону, появилась сразу после его ареста в Москве. После того как авторитета поместили в СИЗО №3 «Пресня», сотрудники изолятора перехватили прогон — в нем воры в законе сообщали всем заключенным и охранникам СИЗО, что в изолятор «прибыл их брат» и ему следует оказывать уважение, выполняя все его распоряжения.

7 октября стало известно, что Шалву Озманова приговорили к 11 годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, незаконное ношение оружия и занятие высшего положения в преступной иерархии.

Куся — внучатый племянник главного авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой). Он пользуется авторитетом у людей, придерживающихся криминальной идеологии, в его сферу влияния входят Московская область и Краснодарский край.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Закон признал вора в законе
Племянник главного криминального авторитета России сел за выстрел в ногу
Вора в законе Кусю поймали с нелегальным пистолетом Glock и отпустили домой
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02 6 октября

На секретной службе против Ее Величества

Советский разведчик стал миллионером, получил награду от королевы Англии и похитил секретное оружие
09:07Сегодня

Рогозин понадеялся на оправдательный приговор Сафронову

20:14 7 октября

Москвич пойдет под суд за сломанную кавалерийскую саблю времен Бородинской битвы

19:01 7 октября

Прокурор Москвы подал иск к Google из-за фильма «Беслан»

Силовые структуры00:01 1 октября

«Хочу испытать оружие на человеке»

Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
18:39 7 октября

Готовивший теракт в Ставрополе россиянин подтвердил свою принадлежность к ИГ

18:21 7 октября

Племянник главного криминального авторитета России сел за выстрел в ногу

16:50 7 октября

Светлану Тихановскую объявили в розыск в России

Силовые структуры00:01Сегодня

«Вели себя как фашисты»

Белорусские милиционеры — о режиме Лукашенко, жестокости на митингах и бунте против системы
16:17 7 октября

ФСБ предотвратила теракт в доме правосудия и прокуратуре Ставрополя

15:49 7 октября

Лучшего следователя России отправили под суд за взятку

14:31 7 октября

Российские врачи пойдут под суд за массовое заражение детей гепатитом C

Россия
Губернатор оценил масштаб пожара на военном складе под Рязанью
Женщина сделала пластическую операцию в московской клинике и умерла
Ленобласть и Санкт-Петербург вместе решат проблему отходов
«Отца — в тюрьму, а ребенка — в детдом»
Чем обернется для россиян преследование врачей за «торговлю детьми» и при чем тут геи
Названы сроки начала роста смертности среди пациентов с коронавирусом в России
Все материалы
Мир
Асад сообщил о планах встретиться с Путиным
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона о гибели «Курска» и войне в Чечне
О чем еще за два года успели поговорить президенты России и США
Трампа обвинили в чрезмерном доверии Путину
Третья мировая волна
Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает?
Подсчитана стоимость лечения Трампа от коронавируса
URUMQI, CHINA - JULY 07: Chinese policemen push Uighur women who are protesting at a street on July 7, 2009 in Urumqi, the capital of Xinjiang Uighur autonomous region, China. Hundreds of Uighur people have taken to the streets protesting after their relatives were detained by authorities after Sunday's protest. Ethnic riots in the capital of the Muslim Xinjiang region on Sunday saw 156 people killed. Police officers, soldiers and firefighters were dispatched to contain the rioting with hundreds of people being detained. (Photo by Guang Niu/Getty Images)Геноцид против сил зла
Китайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США?
Асад оценил планы Трампа по его ликвидации
Все материалы
Бывший СССР
Протестующие в Киргизии назначили нового мэра Бишкека
«Надень форму, сынок, и иди»
Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей
Найдены доказательства переброски сирийских наемников в Нагорный Карабах
Протестующие заняли здание правительства Киргизии
«Переговоры бессмысленны»
В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Третья Карабахская
Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
Все материалы
Экономика
Саудовская Аравия решила потеснить Россию на нефтяном рынке
Теория и практика
Оправдывает ли Агентство стратегических инициатив свое название
В России соберут второй в новейшей истории урожай зерна
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
Коронавирус помог российским миллиардерам стать богаче
Новые русские
В России нашли способ побороть безработицу. Для этого людей решили массово переобучить
Кудрин призвал активнее бороться с бедностью
Все материалы
Силовые структуры
Эксперты ФСБ нашли следы наркотиков в крови Ивана Голунова
Россиянку оштрафовали за клип Alai Oli «Зачем ты под черного легла?»
На секретной службе против Ее Величества
Советский разведчик стал миллионером, получил награду от королевы Англии и похитил секретное оружие
Россиянин убил мать и возлюбленную после ссоры из-за отсутствия детей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Глава СКР Бастрыкин отправил криминалистов к загрязненному пляжу на Камчатке
«Хочу испытать оружие на человеке»
Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Порье согласился на бой с Макгрегором в UFC
«Это был гений»
Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Российская фигуристка рассказала о требованиях к весу для спортсменок
Звонок другу
Новая битва Моуринью против МЮ, испытания для «Сити» и «Ливерпуля» — главные интриги тура АПЛ
Трусова прекратила работу с ушедшим от Тутберидзе к Плющенко тренером
Все материалы
Культура
Паранормальное давление
Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября
Между Михалковым и Кончаловским
Черный Берлин, пьяная Дания и блокадный Ленинград: главные премьеры Московского кинофестиваля
Гусарская бравада
Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
«Без власти всегда поднимается криминал»
Создатель первой российской хипхоперы о мире без полиции, боевиках и возвращении на сцену
Все материалы
Интернет и СМИ
Адвокат назвал причину смертельного ДТП с участием звезды «Холостяка»
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Российская школьница рассказала об отчиме-насильнике и попала в полицию
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Instagram поставил метки на подконтрольные государству СМИ
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
На белорусском ТВ показали «набор мирного митингующего»
Все материалы
Ценности
Невесту пристыдили за просвечивающее грудь свадебное платье
Рудковская показала коляску за полмиллиона рублей и подверглась критике
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
Рита Ора привлекла внимание к обувному бизнесу съемкой в откровенных нарядах
Плюс-сайз-модель поделилась снимками в белье из ванной и подверглась критике
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Мужчина прикинулся мертвым и спасся от разъяренной медведицы гризли
Кендра Хэтчер и Рикардо ПаниагуаОдержимая страстью
Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Традиция покойной матери привела женщину к богатству
«Я летел буквально в неизвестность»
История россиянина, который перебрался на Бали
Женатый бухгалтер потратил деньги компании на секс с порнозвездой
Мишель Фурнире (в центре)Монстр из ниоткуда
Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Мужчина без усилий сбросил 16 килограммов за три месяца и раскрыл свой секрет
Все материалы
Стала известна дата начала продаж Kia Mohave в России
Отмечаем 30 лет легендарного Lamborghini Diablo
Итальянский «Дьявол» держал в страхе суперкары девяностых, хотя видели его чаще на постерах
Mercedes-Benz разрабатывает электромобиль с запасом хода 1200 километров
25 автомобилей-бестселлеров России
Итоги продаж новых легковых машин в сентябре 2020 года
Hyundai показал первые изображения «заряженного» i20 N
Знак неравенства: BMW 8 против Audi A7
Почему BMW 8 серии Gran Coupe дороже Audi A7 на 2,5 миллиона?
Skoda разработала приложение, которое по звуку определит характер поломки
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Партнерский материал
«Это не каприз, а важный запрос»
Что не так с российскими дворами и как сделать их лучше
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы