Татуировки вора в законе Куси привели его на зону

Вора в законе Шалву Озманова, известного в криминальных кругах как Куся, смогли привлечь к ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии благодаря татуировкам. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает «Коммерсантъ».

Для анализа изображения на теле вора в законе, задержанного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, была проведена судебная культурологическая экспертиза. Она подтвердила, что пистолеты на груди, восьмиконечные звезды на коленях и ключицах, а также кресты и пауки свидетельствуют о принадлежности Куси к воровской среде.

Опрошенные следователями оперативники МВД и ФСБ России, занимающиеся разработкой криминальных лидеров, также подтвердили, что такие наколки имеет право делать лишь коронованный вор — остальных на зоне за это могут убить или заставить срезать изображения вместе с кожей. Вторая улика против Куси, которая привела его на зону, появилась сразу после его ареста в Москве. После того как авторитета поместили в СИЗО №3 «Пресня», сотрудники изолятора перехватили прогон — в нем воры в законе сообщали всем заключенным и охранникам СИЗО, что в изолятор «прибыл их брат» и ему следует оказывать уважение, выполняя все его распоряжения.

7 октября стало известно, что Шалву Озманова приговорили к 11 годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, незаконное ношение оружия и занятие высшего положения в преступной иерархии.

Куся — внучатый племянник главного авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой). Он пользуется авторитетом у людей, придерживающихся криминальной идеологии, в его сферу влияния входят Московская область и Краснодарский край.