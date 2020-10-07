Племянник главного криминального авторитета России сел за выстрел в ногу

Московский городской суд вынес приговор 34-летнему уроженцу Грузии Шалве Озманову, известному в криминальном мире как вор в законе Куся. Об этом в среду, 7 октября, «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным надзорного ведомства, Шалва Озманов — внучатый племянник главного авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) получил 11 лет колонии строгого режима с учетом позиции государственного обвинителя. Он осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса: статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»), статье 222 («Незаконные перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов») и статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). В августе 2014 года вор в законе выстрелил в ногу администратору автомойки, расположенной на улице Полярной.

Куся пользуется авторитетом у людей, придерживающихся криминальной идеологии, в его сферу влияния входят Московская область и Краснодарский край.