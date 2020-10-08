Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса

Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности. «Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — обратился Песков к гражданам страны.

Он напомнил, что в России уже произведена мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности пандемии и это позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

В конце сентября президент России Владимир Путин призвал регионы быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом. Он отметил, что понимает россиян, уставших от защитных масок, но «мы столкнулись с очень опасным противником».

За последние сутки в России выявили свыше 11,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых инфицированных — в Москве (3323), Санкт-Петербурге (461) и Московской области (433). Также за сутки 191 пациент с коронавирусом умер, 7054 человека выздоровели.