Названы две главные группы риска по коронавирусу в России

Две главные группы риска по коронавирусу в России составляют люди старше 60 лет и те, у кого есть сахарный диабет. Их назвал главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

По данным Депздрава, в более чем 83 процентах случаях смерти, в которых коронавирус стал основной причиной, пациенты были старше 60 лет. 53 процента умерших имели сопутствующие заболевания, среди которых чаще всего встречались болезни сердечно-сосудистой системы (67 процентов) и эндокринной системы (14 процентов). При этом на сахарный диабет пришлось 86 процентов от всех фоновых эндокринных заболеваний, уточнили в оперштабе.

На данный момент в Москве зарегистрировано 390 тысяч больных сахарным диабетом, и только 4 тысячи из них составляют дети и подростки, говорится в сообщении. Анциферов описал «портрет» больного диабетом из группы риска, полученный при помощи подробного анализа умерших от коронавируса. Это человек «почтенного возраста», с избыточным весом, который тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки и более восприимчив к инфекциям — в такой группе коронавирус протекает тяжелее, поэтому смертность выше. В заключение эндокринолог посоветовал людям из группы риска соблюдать самоизоляцию, масочный и перчаточный режим.

Ранее сообщалось, что наиболее опасны больные с коронавирусом, которые легко переносят инфекцию — они могут дольше оставаться переносчиками. Об этом рассказала главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина. Она отметила, что такая закономерность, в частности, наблюдается у детей.

За последние сутки в России выявили 11 493 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 054 человека, умерло 191. С начала пандемии выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах и 22 056 летальных исходов. Число выздоровевших россиян превысило миллион человек и составляет 1 002 329.