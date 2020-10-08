Число выздоровевших россиян с коронавирусом превысило миллион — оно составляет 1 002 329 человек. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 22 056 летальных исходов.

За последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса, 191 летальный исход и 7054 выздоровления. Больше всего заразившихся — в Москве (3323), Санкт-Петербурге (461) и Московской области (433). Меньше всего — в Чукотском (2) и Ненецком автономных округах (1).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется. Она уточнила, что выше всего заболеваемость среди людей в возрасте 30-49 лет. Попова также заявила, что либо жители будут соблюдать эпидемиологические требования, либо у властей не остается выбора и будут приняты какие-то дополнительные меры для борьбы с заболеванием.