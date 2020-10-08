США прокомментировали понравившийся Путину запуск ракеты «Циркон»

США следят за ракетными испытаниями и военной деятельностью России, которые дают информацию для политики Вашингтона в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Так в Госдепартаменте прокомментировали запуск Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон», понравившийся президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Наша цель заключается в том, чтобы выйти за двусторонние соглашения прошлого и охватить все ядерные боеголовки», — добавил представитель дипведомства.

Накануне, 7 октября, Путин поздравил военных с успешным запуском «Циркона», назвав испытание большим событием не только для Вооруженных сил, но и для всей России. «Поскольку оснащение наших Вооруженных сил — армии и флота — новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», — пояснил он.

Об успешных испытаниях Циркона сообщило Минобороны России. Пуск ракеты, попавший на видео, произвел фрегат «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря по морской цели, которая расположена в Баренцевом море. Крылатая ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров, скорость полета составила более восьми Махов.

В феврале 2019 года Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».