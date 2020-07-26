В Минобороны заявили об успешных испытаниях «Посейдона» и «Циркона»

Испытания подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон», и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон» завершаются успешно. Об этом заявили в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

Носитель «Посейдона» был спущен на воду в марте 2019 года. Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».

Официально «Посейдон» был представлен Путиным в марте 2018 года. Подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.