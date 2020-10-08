Минсельхоз России займется развитием региональных брендов продуктов питания

Конкурс «Вкусы России» привлечет внимание к достижениям малого и среднего бизнеса, работающего в агропромышленном комплексе страны, а также создаст новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий России. В связи с этим, задача Минсельхоза России — научить фермеров правильно позиционировать свой уникальный продукт и продвигать его на рынке. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, выступая на дискуссионной панели «Многообразие вкусов России: продвижение и поддержка региональных брендов продуктов питания», которая прошла на 22-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020».

Региональный бренд должен иметь свою историю, которая сможет привлечь потребителя и познакомить его с особенностями территории, на которой производится такая продукция, подчеркнула Оксана Лут.

«Наша задача — сделать акцент на продукции микро, малого и среднего бизнеса и познакомить потребителей с многообразием вкусов России. Идея развития региональных брендов в первую очередь связана с территориями, на которых они производятся. Представляя жителям России такие уникальные продукты, мы продвигаем и регионы их производства», — отметила Оксана Лут.

7 октября 2020 года Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил о старте национального конкурса «Вкусы России», который станет первым этапом комплексной программы по продвижению на общенациональном рынке уникальной продукции российских регионов. Конкурс позволит придать импульс развитию малых форм хозяйствования, кооперации, агротуризма и в целом сельских территорий.

В работе дискуссионной панели «Многообразие вкусов России: продвижение и поддержка региональных брендов продуктов питания» приняли участие первый заместитель главы «Россельхозбанка» Ирина Жачкина, руководители региональных органов управления АПК, а также представители ресторанного бизнеса, сферы ритейла и отраслевого сообщества.