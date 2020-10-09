Раскрыты новые подробности об iPhone 12

Новые iPhone выйдут с керамическим покрытием дисплея и быстрой беспроводной зарядкой. Об этом в Twitter сообщил известный сетевой инсайдер Ice Universe со ссылкой на публикации в китайской соцсети Weibo.

Анонимный источник подтвердил, что осенью 2020 года Apple представит четыре смартфона — iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Все девайсы будут иметь новый экран Super Retina XDR с покрытием Ceramic Shield, изготовленным из усиленного керамического материала. При этом в устройствах будет отсутствовать поддержка повышенной частоты отображения картинки 120 герц. Также новые смартфоны Apple получат поддержку 5G, быструю беспроводную зарядку мощностью 15 ватт под названием MagSafe и возможность съемки видео в формате Dolby Vision HDR.

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Инсайдер заметил, что самый доступный аппарат серии — iPhone 12 mini за 699 долларов — получит 5,4-дюймовый экран, минимум 64 гигабайта встроенной памяти, двойную камеру с основным и ультраширокоугольным модулем. За 799 долларов потребитель сможет приобрести iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном, 64 гигабайтами памяти и аналогичной iPhone 12 mini камерой.

Стоимость iPhone 12 Pro начнется с 999 долларов, за эту цену Apple предложит смартфон с 6,1-дюймовым дисплеем, минимальным накопителем емкостью 128 гигабайт, тройной камерой. Топовый девайс серии получит 6,7-дюймовый экран, от 128 гигабайт памяти, выйдет в золотом, серебристом, графитовым и синем цветовых исполнениях. Модель iPhone 12 Pro Max будет отличаться от других девайсов камерой с основным, ультраширокоугольным и телескопическим объективами, а также наличием лидара.

В заключении говорится, что предзаказ на базовые модели серии будет открыт 16-17 октября, в продажу они поступят 23-24 октября. Предзаказ на топовые модели линейки — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — можно будет оставить 6-7 ноября, в широкой продаже флагманы появятся 12-13 ноября.

Ранее Apple назвала дату новой презентации, на которой, вероятнее всего, представит линейку новых iPhone. Мероприятие состоится в онлайн-формате 13 октября в 20:00 по Москве.