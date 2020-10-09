Названо число получателей соципотеки в Подмосковье за пять лет

Около двух тысяч свидетельств по программе «Социальная ипотека» выдано в Подмосковье за пять лет, сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства.

«365 сертификатов ─ за 2020 год. Нам известно, что более 1700 этих граждан уже приобрели квартиры, наибольшим спросим пользуются двухкомнатные, на втором месте ─ трехкомнатные», ─ рассказала Федотова.

В следующем году планируется выдать также 365 свидетельств, уточнила она.

17 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил востребованность данной программы у населения. По его словам, жилищные сертификаты позволяют привлекать в регион лучших специалистов.

Программа «Социальная ипотека» реализуется с 2016 года. Она распространяется на учителей, воспитателей, тренеров, молодых ученых, уникальных специалистов. Участники оплачивают только проценты по кредиту, все остальное оплачивается за счет бюджетных средств.